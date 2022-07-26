Adana'da sırtından bıçaklanan kişi ağır yaralandı Adana'da sırtından bıçaklanan kişi ağır yaralandı Adana'da sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından sırtından bıçaklanan kişi ağır yaralandı. Adana'da sırtından bıçaklanan kişi ağır yaralandı ADANA - Adana'da sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından sırtından bıçaklanan kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde Cihan İ., ismi öğrenilemeyen kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce ismi öğrenilemeyen kişi, Cihan İ.'yi sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Cihan İ., çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedavisi devam eden yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor. İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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