Yağmur, Adana'yı felç etti: Hortum oluştu, araçlar yolda mahsur kaldı

Adana'da şiddetli yağış sonucu metrekareye 72 kilogramdan fazla yağış düştü. Hortum oluşan kentte, araçlar yollarda mahsur kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından kent genelinde sağanak etkili oluyor. Şiddetli yağış etkisini artırırken, yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde metrekareye 72 kilogramdan fazla yağış düşerken merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde hortum oluştu. Hortum anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Öte yandan, merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde birçok yolda araçlar mahsur kaldı. Ev ve iş yerlerini de su basan kentte yağış etkisini sürdürüyor. - ADANA