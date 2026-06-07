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Seyhan Nehri'ne giren çocuk boğuldu

Seyhan Nehri'ne giren çocuk boğuldu
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde sıcaktan bunalan 17 yaşındaki yabancı uyruklu Yusuf Kasım, serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti.

Adana'da serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren 17 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesinde Seyhan Nehri'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Yusuf Kasım (17), sıcak havadan bunalarak serinlemek amacıyla nehre girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuk, gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu sudan çıkarılan Yusuf Kasım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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