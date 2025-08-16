Adana'da Saka Kuşu Bulunan Kişiye 151 Bin Lira Ceza

Adana'da Saka Kuşu Bulunan Kişiye 151 Bin Lira Ceza
Adana'da yasa dışı olarak üretim ve ticaretini yaptığı belirlenen 21 saka kuşu için bir kişiye 151 bin 200 lira ceza uygulandı. Ekipler, doğaya salınan kuşlarla ilgili baskın düzenledi.

Adana'da evinde üretimi ve ticareti yasak olan saka kuşu bulunan kişiye 151 bin 200 lira ceza uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde üretimi ve ticareti yasak olan saka kuşlarının beslendiğine yönelik ihbar üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda kafesler içerisinde 21 saka kuşu bulundu.

Ekipler, kuşları beslediği belirlenen yabancı uyruklu Ahmet B'ye "Kara Avcılığı Kanunu"na muhalefet suçundan 151 bin 200 lira ceza uygularken kuşlar, doğaya salındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
