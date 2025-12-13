Haberler

Park halindeki otomobilin dikiz aynasını tekme atıp kırdı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilin dikiz aynasını tekmeleyerek kırdı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayı yaşayan esnaf, duruma üzülerek misafirinin ayna masrafını karşıladı.

Adana'da bir şahıs, kaldırımda yürürken park halindeki otomobilin dikiz aynasını tekme atarak kırdı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, esnaf Enver Güven'in yanına gelen misafiri otomobili yola park etti. İkili çay içip geri otomobilin yanına döndüğünde dikiz aynasının kırık olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Güven, kimliği belirsiz bir şahsın kaldırımda yürürken otomobilin dikiz aynasına tekme atıp kırdığını fark etti. Şahıstan şikayetçi olmayan Güven, görüntülerin ardından misafirinin otomobilinin dikiz aynasını 2 bin lira karşılığında yeniletti.

Olayı anlatan Enver Güven, "Misafirimizin otomobilinin yanında geldiğimiz de aynanın kırık olduğunu gördük. Misafirimize mahcup olduk. Çok fazla sorumsuz insan var. Misafirimizin otomobilinin aynasını biz yaptırdık durduk yere 2 bin liramıza mal oldu" dedi. - ADANA

