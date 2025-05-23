Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Kalaşnikof ve Pompalı Tüfek Ele Geçirildi

Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Kalaşnikof ve Pompalı Tüfek Ele Geçirildi
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde yapılan operasyonda, bir şahsın evinde gizlenmiş ruhsatsız Kalaşnikof tüfek ve pompalı tüfekler ele geçirildi. Şüpheli M.İ. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir şahsın evine yapılan operasyonda, zemine yapılan zulaya gizlenmiş Kalaşnikof (AK-47 otomatik tüfek) ve ruhsatsız pompalı tüfekler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir adreste ruhsatsız silahlar bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüpheli M.İ.'yi belirleyen polis adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli M.İ.(36) gözaltına alındı, evinde yapılan aramalarda tahtalarla yükseltilmiş zemin altındaki zuladan silahlar çıktı. Özel bölmede çıkanların 1 adet AK-47 otomatik tüfek, 1 adet şarjör, 17 adet 7.62 mm fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 22 adet tüfek fişeği olduğu öğrenildi.

Emniyette ifadesi alınan M.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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