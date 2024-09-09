Adana'da polisin yakaladığı okuldan kaçan öğrenci, 'Ben yaralıyım kitap almak için geldim' diye savunma yaptı

Adana'da polisin yakaladığı okuldan kaçan öğrenci, "Ben yaralıyım kitap almak için geldim" diye savunma yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 yılı eğitim-öğretimin başlamasıyla okul önlerinde uygulama yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele, Çocuk, Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Seyhan Devriye Ekipleri uygulamada görev aldı.

Okul önlerinde araçlar ve okul servisleri durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Durdurulan okul servisleri ise trafikte dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi.

Narkotik köpeği "Oscar" durdurulan araçlarda ve okul çevresindeki iş yerlerinde arama yaptı.

Okuldan kaçan öğrenciden komik savunma

Okuldan kaçan öğrenciler ise toplum destekli polisler tarafından tekrardan okula götürüldü. Polisler kaçan öğrencilere, "Daha dersler başlamadan kaçıyorsunuz, lütfen okuldan kaçmayalım gelin birlikte gidelim" diye konuşma yaptı. Öğrencilerden biri ise "Ben yaralıyım kitap almak için geldim" diyerek komik bir savunma yaptı. - ADANA