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Ömer 12 gündür bulunamadı

Ömer 12 gündür bulunamadı
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde 12 gün önce Eğlence Çayı'na girip kaybolan 25 yaşındaki Ömer Alptekin için arama çalışmaları sürüyor. Gencin pantolonu bulundu ancak kendisine ulaşılamadı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 12 gün önce Eğlence Çayı'na girdikten sonra kaybolan Ömer Alptekin'i arama çalışması sürüyor.

Karaisalı ilçesi Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden 25 yaşındaki Ömer Alptekin, 31 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında serinlemek için Eğlence Çayı'na girdi. Alptekin, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, su altı arama-kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sadece pantolonu bulundu

Ömer Alptekin'e ait olduğu belirlenen pantolon, gencin suya girdiği yerin 4 kilometre uzağında bulundu ancak Alptekin'e ait başka bir iz bulunamadı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışması devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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