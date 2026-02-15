Haberler

Motosiklet alev alev yandı

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeki bir motosiklet, bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangın çevredekilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde park halindeki motosiklette meydana geldi. Motosiklet, henüz henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Çevredekilerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken panik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

