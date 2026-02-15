Adana'da park halindeki motosiklet alev alev yandı. Panik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde park halindeki motosiklette meydana geldi. Motosiklet, henüz henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Çevredekilerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken panik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA