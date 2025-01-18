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Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

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Adana'nın Aladağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alma çalışmaları ile sürdürülüyor.

Adana'da orman yangını çıktı

ADANA - Adana'nın Aladağ ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Öğle saatlerinde ilçeye bağlı Büyüksofulu Mahallesi'nde ki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİS AKIN AĞAÇDALI - 3.Sayfa
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