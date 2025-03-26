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Adana'da Okey Masasında Cinayet: İki Arkadaş Hayatını Kaybetti

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Adana'da bir kahvehanede oynayan iki arkadaş, tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayın şüphelisi kısa sürede yakalandı. Ramazan Durak ve Erkan Savan'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın sebebi henüz bilinmiyor.

- Adana'da 2 arkadaş okey masasından öldürüldü

ADANA - Adana'da bir kişi kahvehanede oynayan 2 arkadaşı okey masasında tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın şüphelisi kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane mahallesi Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'ndeki kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, D.G kahvehaneye gelerek okey oynayan Ramazan Durak ve Erkan Savan'a henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tabanca ile defalarca ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Ramazan Durak ve Erkan Savan kanlar içerisinde yere yığılırken D.G kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Kahvehanedeki arkadaşları Ramazan Durak ve Erkan Savan'ın bölgedeki özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Ramazan Durak ve Erkan Savak kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan yaklaşık 15 dakika şüpheliyi yakın bölgede kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan D.G emniyete götürüldü.

Adana'da Okey Masasında Cinayet: İki Arkadaş Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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