Adana'da Öğretmenin Tuvaletlere Gizli Kamera Yerleştirmesi Ortaya Çıktı

Güncelleme:
Adana Gündoğdu Koleji'nde bir öğretmenin tuvaletlere yerleştirdiği gizli kamera ile öğrencileri ve diğer öğretmenleri görüntülediği tespit edildi. Olay sonrası şüpheli öğretmen tutuklandı.

Adana'da özel bir okulda öğretmenin tuvaletlere yerleştirdiği kamera ile diğer öğretmen ve öğrencileri görüntülediği tespit edildi. Olayın ortaya çıkmasıyla şüpheli öğretmen tutuklandı.

İddiaya göre, Adana Gündoğdu Koleji'nde bir kadın öğretmen tuvaletteyken ışık yansımasını fark edince tavan arasına yerleştirilmiş gizli bir kamera bularak, olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek yaptıkları inceleme sonucunda okulda görevli resim öğretmeni E.İ.'nin kamerayı yerleştirdiğini tespit etti. Şüpheli öğretmenin tuvaletlere yerleştirdiği kameralar aracılığıyla görüntüleri kaydettiği ortaya çıktı. E.İ.'nin okulda ve evinde yapılan aramalarda da çeşitli görüntüler ele geçirildi. Gözaltına alınan E.İ. tutuklanırken, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Öte yandan okul yetkilileri olayın doğru olduğunu, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
