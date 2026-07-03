Adana'da narenciye paketleme tesisinde yangın
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir narenciye paketleme tesisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Adana'da narenciye paketleme tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangın, öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı D-815 kara yolu Taşçı Mahallesi'nde bulunan bir narenciye paketleme tesisinde çıktı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı