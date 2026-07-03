Haberler

Adana'da narenciye paketleme tesisinde yangın

Adana'da narenciye paketleme tesisinde yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir narenciye paketleme tesisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Adana'da narenciye paketleme tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı D-815 kara yolu Taşçı Mahallesi'nde bulunan bir narenciye paketleme tesisinde çıktı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komedyen Deniz Göktaş'ın Emniyet ifadesi ortaya çıktı

İfadesi ortaya çıktı! Aylık geliri sorulunca bu yanıtı verdi
Icardi'ye ''güle güle'' dediler! Galatasaray'ın yeni 9 numarası belli oldu

Icardi'ye ''güle güle'' dediler! İşte Galatasaray'ın yeni 9 numarası
AJET, Ankara'dan 3 şehre daha direkt uçuşlara başladı

O şehrimize müjde! 3 yere daha aktarmasız gidebilecekler
Gişelere çarpan tanker alev topuna döndü: 5 kişi hayatını kaybetti

Gişelere çarpan tanker alev topuna döndü: 5 kişi hayatını kaybetti
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar

Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti