Adana'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Kozan ilçesinde meydana gelen motosiklet ve otomobil kazasında 15 yaşındaki iki genç yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumları iyi.

Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyine ait 01 AER 685 plakalı motosiklet ile gezintiye çıkan C.K. (15) ve arkadaşı A.E. (15), karşı yönden gelen M.C. yönetimindeki 01 DMJ 95 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü C.K. otomobilin üzerine fırlarken, yolcu konumundaki A.E. ise yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada otomobilin ön camı patladı ve maddi hasar meydana geldi. Trafik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
