İnanılmaz kurtuluş
Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü tırın altında sıkıştı. Kaskı ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay anı cep telefonu ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 01 CSH 28 plakalı motosiklet ile 42 YV 515 plakalı tır çarpıştı. Kazada motosiklet ve sürücüsü, tırın çekicisinin altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini beklerken sürücüye yardıma koşan vatandaşlar, paniğe kapılıp korkmaması için onu sakinleştirmeye çalıştı. Sürücünün ise soğukkanlı şekilde, "Korkmuyorum, siz de korkmayın" şeklinde karşılık vermesi dikkat çekti. Bu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Motosiklet sürücüsü, bir süre sonra sıkıştığı yerden ekipler tarafından çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün kaskı ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

