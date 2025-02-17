Adana'da Motosiklet Sürücülerine 7,9 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Adana'da 2 gün boyunca motosiklet sürücülerine yönelik yapılan uygulamalarda 7 milyon 945 bin 668 TL para cezası kesildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren, kazaya sebebiyet veren, abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren kural tanımayan motosiklet sürücülerine yönelik 16-17 Şubat tarihlerinde birçok bulvar ve caddede trafik uygulaması yaptı. Uygulamada 3 bin 546 motosiklet kontrol edildi. 412 sürücüye kask takmamaktan, 70 sürücüye plakasız motosiklet sürmekten, 219 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 483 sürücüye diğer maddelerden olmak üzere toplam bin 184 kişiye cezai işlem uygulandı. 84 motosiklet trafikten men edilirken, uygulamada toplam 7 milyon 945 bin 668 TL para cezası kesildi. - ADANA