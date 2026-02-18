Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkıp ağaca çarptı ve hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kozan ilçesi Turgut Özal Bulvarı Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. 01 AHR 142 plakalı otomobil sürücüsü R.C. ile 59 AOB 764 Plakalı M.M.K yönetimindeki minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü R.C. ile araçta yolcu olarak bulunan K.Ö. ve M.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minibüsün sürücüsü M.M.K. da kazada yaralanarak Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı