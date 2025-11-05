Adana'da Minibüs Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yoldan çıkarak devrilen minibüsün sürücü ağır yaralandı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Yassıçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.Ç. idaresindeki 01 RM 465 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi. İhbarla olay yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ADANA