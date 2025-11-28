Adana'da Midibüs Kazasında 4 Yaralı

Adana'da biri işçi servis midibüsü 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda bir fabrika önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Z. E. A. idaresindeki 06 PZM 41 plaka işçi servis midibüsü ile C.D yönetimindeki 47 AED 497 plakalı çekici ve K.Ç.'nin kullandığı 80 AGV 384 plakalı otomobillerin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada biri otomobilde 3'ü midibüste olmak üzere 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere sevk etti.

Kaza yerinde polisin incelemesi sonrasında araçlar kaldırıldı. - ADANA