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Adana'da Midibüs ile Cipin Çarpıştığı Trafik Kazasında 7 Yaralı

Adana'da Midibüs ile Cipin Çarpıştığı Trafik Kazasında 7 Yaralı
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde yolcu midibüsü ile cipin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana'da yolcu midibüsü ile cipin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Buruk İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Cumali D. kullandığı 06 ECB 293 plakalı cip ile Ali A. yönetimindeki 01 J 0253 plakalı yolcu midibüsü çarpıştı. Kazaada 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Her iki sürücü ve midibüste bulunan yaralı yolcular sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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