Adana'da Kıskançlık Nedeniyle Silahlı Saldırı: 7 Şüpheli Yakalandı

Adana'da Kıskançlık Nedeniyle Silahlı Saldırı: 7 Şüpheli Yakalandı
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Adana'da eski sevgili intikamı yüzünden bir kafeye düzenlenen silahlı saldırı sonrasında 7 şüpheli gözaltına alındı. Saldırının azmettiricisi ve saldırganların kimliği belirlendi, 5 kişi tutuklandı.

Adana'da bir kafeye düzenlenen silahlı saldırının nedeni kıskançlık ve eski sevgili intikamı çıktı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu saldırıyı organize eden eski sevgili ile birlikte 7 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, eski sevgilisi A.Ş.'nin kafede çalışan bir kişiyle yakınlaştığını öğrenen D.E. (22), bu duruma öfkelendi. Kıskançlık krizine giren şüpheli, eski kız arkadaşının işten çıkarılması için kafe müdürü K.A.'yı tehdit etti ancak talebi karşılık bulmadı. Şüpheli bu kez arkadaşları aracılığıyla kafeye silahlı saldırı düzenletti. Plakasız bir araçla gelen saldırganlar, kafeye ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Saldırıda yaralanan olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kurşunlayan 17 yaşında çıktı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Gasp Büro Amirliği ekipleri, 40 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelendi, teknik ve fiziki takip yaptı. Saldırının azmettiricisinin eski sevgili D.E. ve arkadaşı M.E.T. (21) olduğu belirlendi. Saldırıyı ise E.K.'nin (21) kullandığı araçla 17 yaşındaki M.Ş.E.'nin gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı.

5 şüpheli tutuklandı

Saldırının üzerinden 24 saat geçmeden olaya karışan ve bağlantılı olan 7 şüphelinin Çukurova ilçesi Beyaz Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit eden polis, baskın yaptı. Baskında azmettirici ve olayı gerçekleştirenlerin de aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Adrese yapılan aramada saldırıda kullanılan silahın da olduğu 3 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden D.E., M.E.T., M.Ş.E., E.K. ve K.C. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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