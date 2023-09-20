Adana'da Kiracıyla Tartışan Dükkan Sahibine Silahlı Saldırı

Adana'da 2 yıl önce 11 yıllık kiracısıyla tartışan dükkan sahibine, iddiaya göre silahla ateş açıldı. İki taraf davalık olurken, kiracıların kira ödemeyi bıraktığı ileri sürüldü.

Olay, Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2022 yılı Mayıs ayında Gürkan Okuyucu, 11 yıllık kiracısı Ç.Ö. ve kardeşi S.Ö. ile tartıştı. İddiaya göre, kiracı kardeşler, Gürkan Okuyucu'ya hakaret etti. Okuyucu bunun üzerine dükkana indi. Kızı Avukat Kübra Okuyucu ise babasının aşağıya indiğini görerek hemen arkasından gitti. Kiracı kardeşler ve çalışanların, burada Gürkan Okuyucu ile kızına saldırdığı iddia edildi. Okuyucu'ya kendini korumak istediği esnada gruptan bir kişinin silahla ateş ettiği ileri sürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gürkan Okuyucu hastaneye kaldırılırken, iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Ankara'da avukatlık yapan Kübra Okuyucu, yaklaşık 2 yıldır devam eden dava hakkında açıklamalarda bulundu. Ailesine kiracılar tarafından halen tehditler geldiğini ileri süren Okuyucu, "11 yıllık kiracımız planlı bir şekilde gürültü neticesinde evde oturan ailem aşağıya inmek istedi. Çünkü kiracılarımız çok fazla hakaret ve tehditlerde bulundu. Babam ve ben aşağıya indim. Aşağıya indiğimizde planlı bir şekilde kollarımızdan tutarak bizi darp etmeye başladılar. Yüzümüze doğru vurmaya başladılar. Babamı korumak isterken karşı taraf kafasını hedef alarak silahlarıyla ateş etti. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Halen de kafasında iz bulunuyor. Bizi sürekli silahla tehdit ediyorlar. Her eve giriş çıkışımızda bize laf atmalar ve tacizler devam ediyor. 2 yıldır halen hiçbir şey yapılmadı" diye konuştu.

"2 yıldır kira ücretini de vermediler ve tamamen ücretsiz oturuyorlar"

Kira sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala bu olayın yaşandığını ifade eden Okuyucu, "10 yılı doldurmuşlardı. 2 yıldır dava süreci devam ediyor. 2 yıldır kira ücretini de vermediler ve tamamen ücretsiz oturuyorlar. Şu anda ceza davalarımızın haricinde bir de kavgadan dolayı bir tahliye davamız var. Ayrıca kira ödemedikleri için iki ayrı davamız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Avukat Okuyucu, artık kira davalarında müvekkillerini çok daha iyi anladığını belirtti. - ANKARA