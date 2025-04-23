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Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 90 Bin Mükerrer Bandrol Ele Geçirildi

Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 90 Bin Mükerrer Bandrol Ele Geçirildi
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Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 90 bin adet mükerrer bandrol ele geçirildi. Operasyon sayesinde yaklaşık 4,5 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.

Adana'da kaçakçılık mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 90 bin adet mükerrer bandrol ele geçirilirken 4 milyon 500 bin TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Sarıçam ilçesinde dikkat çeken bir operasyona imza attı.

Yapılan operasyonda, durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 90 bin adet mükerrer (tekrar kullanılmış) makaron bandrolü ele geçirildi. Ele geçirilen sahte bandrollerin, tütün ve tütün mamullerinde yasa dışı şekilde kullanılmak üzere hazırlandığı tespit edildi.

Operasyon sayesinde yaklaşık 4 milyon 500 bin TL'lik vergi kaybının önüne geçildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında yasal işlem başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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