Adana'da kaçak işletmeler yıkılıyor

Adana'da Amerikan Adası'nda başlayan yıkım işlemleri tamamlandıktan sonra, Menderes Bulvarı'nda bulunan kaçak işletmelerin yıkımına da başlandı. Yıkım çalışmaları dron ile görüntülendi.

Adana'da kaçak yapıların bulunduğu Amerikan Adası'ndan sonra bölgedeki bulvarda bulunan kaçak işletmeler de yıkılmaya başlandı.

Yıllardır tartışma konusu olan merkez Çukurova ilçesi Göl Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki Amerikan Adası'nda 23 Aralık'ta başlayan yıkım işlemleri tamamlandı. Amerikan Adası'ndan sonra önünde bulunan Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kaçak işletmelerin de yıkımına başlandı.

Yıkım çalışmaları dronla da görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
