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Adana'da iş yerine silahlı saldırı

Adana'da iş yerine silahlı saldırı
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Adana Seyhan'da bir kıyafet ve takı mağazasına kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Camlara 9 kurşun isabet etti, ölen ya da yaralanan olmadı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için güvenlik kameralarını inceliyor.

Adana'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinin camına 9 kurşun isabet ederken polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi 32017 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta bulunan kıyafet ve takı satan iş yerine tabancayla saldırı düzenledi. Saldırıda iş yerinin camına 9 kurşun isabet ederken saldırgan kaçtı. Saldırıda kimse yaralanmazken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alıp saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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