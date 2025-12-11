Haberler

Havaya ateş açtı, trafik polisi yakaladı

Adana'da 20 yaşındaki H.Y., ruhsatsız silahıyla havaya ateş açtığı gerekçesiyle tutuklandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da 20 yaşındaki maganda, kaldırımda yürüdüğü sırada ruhsatsız tabancayla havaya defalarca ateş açtı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Çukurova ilçesine bağlı 80. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, H.Y. (20) ruhsatsız tabancayla havaya defalarca ateş açtı. Bölgede bulunan bir trafik polisi ise durumu fark etti. Polis, şahsı kısa sürede yakaladı. Şahsın havaya ateş açması ve yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y. 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' ve '6136 ruhsatsız silah taşıma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

