Adana'da hatalı park yapanlara toplam 233 bin TL ceza kesildi

Adana'da yapılan denetimlerde hatalı park eden sürücülere toplam 233 bin TL ceza kesildi. 23 araç trafikten men edilirken, engelli park alanlarına yapılan ihlaller de dahil olmak üzere toplam 147 araca ceza uygulandı.

Adana'da hatalı park yapan sürücülere toplam 233 bin TL para cezası uygulanırken 23 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi ve Ziyapaşa Bulvarı'nda engelli yerlerine park eden ve hatalı park yapan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 278 araca sorgu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda trafiğe çıkışı uygun olmayan 23 araç trafikten men edildi. Hatalı park yapan 147 araca ve engelli yerine park yapan 28 araca toplamda 233 bin TL para cezası uygulandı.

Araçlar ise bulundukları yerden polis otoparkına çekildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
