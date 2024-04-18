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Adana'da Hamile Kadın Elektrikli Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde 9 aylık hamile bir kadın, elektrikli bisikletten düşerek otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Bebeği ise ameliyatla kurtarılarak gözlem altına alındı.

Adana'da 9 aylık hamile kadın elektrikli bisikletten düşerek otobüsün altında kalarak can verdi. Doktorlar ameliyat ile bebeği kurtararak gözlem altına aldı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı'mda meydana geldi. Suriye uyruklu Nur Abbud (31) adlı kadın, ismi öğrenilemeyen eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düştü. Bu sırada Ali Davarcı yönetimdeki 01 J 0142 plakalı yolcu otobüsünün altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 9 aylık hamile olan kadını hastaneye kaldırdı.

Yapılan müdahalelere rağmen kadın kurtarılmazken bebeği ameliyat ile alındı. Bebek şu anda gözlem altında tutuluyor.

Otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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