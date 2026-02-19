Polis, temizlik işçisi kılığına girerek horoz dövüşünü ortaya çıkardı

Haberler

Adana'da polis, kapısında 'Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği' yazılı bir kıraathaneye temizlik işçisi kıyafetiyle girerek horoz dövüşü ve kumar düzenini ortaya çıkardı. 57 kişi suçüstü yakalanırken, kıraathane sahibi horozların korkup kavga etmeye başladığını iddia etti.

Adana'da kapısında "Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği" tabelası bulunan kıraathaneye, polisin temizlik işçisi kıyafeti giyerek girmesiyle horoz dövüşüyle yapılan kumar düzeni ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan kıraathane sahibi ifadesinde, "Baskın olunca horozlar korkup ringe atlayarak kavga etmeye başladı" demesi ise pes dedirtti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki kıraathanede horoz dövüştürülerek kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Temizlik işçisi kıyafeti giyen polis oyuncu gibi kıraathaneye girdi. Polis, dövüşler üzerine bahis oynandığını tespit etti. Delillerin toplanmasının ardından dışarıda bekleyen ekiplere haber verilerek baskın gerçekleştirildi. Operasyonda 57 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilere 'Kumar oynamak' suçundan toplam 661 bin 428 lira idari para cezası uygulandı.

Dövüşte kullanılan farklı cinslerde 9 horoz ile bahis parası olduğu değerlendirilen 2 bin liraya el konuldu. Gözaltına alınan kıraathane sahibi H.S. (65), emniyetteki ifadesinde, "Biz horoz dövüştürmedik. Baskın olunca horozlar korkup ringe atlayarak kavga etmeye başladı" dediği öne sürüldü.

Kıraathane sahibi hakkında kumar oynaması için yer ve imkan sağlama ve hayvana eziyet suçlarında hakkında adli işlem yapıldı. Horozlar ise koruma altına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
