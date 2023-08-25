Adana'da ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Kira meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı, köpek ise hayatını kaybetti. Ev sahibi polis tarafından gözaltına alındı.