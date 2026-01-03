Emniyet kemerini kazalı kapıya bağladı

Adana'da Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait hafif ticari aracın sürücüsü, emniyet kemerini kendisi yerine kaza sonucu yerinden çıkan şoför kapısına takıp uzun süre yolculuk yaptı. Bu anlar kamerayla saniye saniye görüntülendi.

Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda ilerleyen 01 EVM 31 plakalı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait hafif ticari aracın sürücüsü, emniyet kemerini omzundan geçirip kilitlemek yerine kazalı şoför kapısını kemerle sabitledi. Şoförün uzun süre bu şekilde yolculuk yaptığı görüldü.

O anlar, başka bir araçtaki kişi tarafından saniye saniye kaydedildi. - ADANA