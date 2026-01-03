Haberler

Emniyet kemerini kazalı kapıya bağladı

Emniyet kemerini kazalı kapıya bağladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir sürücü, emniyet kemerini kendisi yerine kaza sonucu açılan şoför kapısına takarak uzun bir süre yolculuk yaptı. Bu ilginç anlar başka bir araçtaki kişi tarafından kaydedildi.

Adana'da Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait hafif ticari aracın sürücüsü, emniyet kemerini kendisi yerine kaza sonucu yerinden çıkan şoför kapısına takıp uzun süre yolculuk yaptı. Bu anlar kamerayla saniye saniye görüntülendi.

Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda ilerleyen 01 EVM 31 plakalı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait hafif ticari aracın sürücüsü, emniyet kemerini omzundan geçirip kilitlemek yerine kazalı şoför kapısını kemerle sabitledi. Şoförün uzun süre bu şekilde yolculuk yaptığı görüldü.

O anlar, başka bir araçtaki kişi tarafından saniye saniye kaydedildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Sürpriz gelişme! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Lewandowski hakkında Fenerbahçe'yi kahreden gelişme

Hakkındaki gelişme Fener taraftarını yıktı