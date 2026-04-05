Adana'da göle dönen yolda mahsur kalan araçtaki 2 kişi kurtarıldı

Adana'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü ve bir otomobilde mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Ayrıca bir evin bahçesindeki barbeküye yıldırım düştü. Olayda yaralanan olmadı.

Adana'da yaklaşık 30 dakika etkili olan kuvvetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollar adeta göle dönerken, araçlarında mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde suyla kaplanan yolda mahsur kalan bir otomobildeki sürücü ve yolcu, canlarını kurtarmak için aracın üzerine çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, mahsur kalan iki kişiyi kurtararak güvenli alana aldı.

Öte yandan merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde ise bir evin bahçesinde bulunan barbeküye yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle barbekü parçalanırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kent genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle birçok noktada hortum çıktığı, bazı konteynerlerin zarar gördüğü öğrenildi. Sağanak yağışın etkisini yitirdiği, ancak yer yer devam ettiği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
