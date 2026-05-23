DEAŞ terör örgütünün uyuyan hücrelerine yönelik operasyon, 6 terör örgütü üyesi tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 10'u adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Serbest kalan yabancı uyruklu kişiler il göç idaresine teslime edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik 20 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, geçmiş yıllarda Suriye ve Irak'taki çatışmalara katılan DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen Suriyeli ve Iraklı 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün "uyuyan hücresi" olarak faaliyet gösterdiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 10'u adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Serbest kalan 10 kişi il göç idaresi ekiplerine teslim edildi. - ADANA

