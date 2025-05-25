Adana'da Çakıt Çayı'nda Mahsur Kalan 35 Kişi Kurtarıldı

Adana'da Çakıt Çayı'nda Mahsur Kalan 35 Kişi Kurtarıldı
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Adana’nın Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu'nda gezmeye çıkan yaklaşık 35 kişi, Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle grup güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Adana'da Kapıkaya Kanyonu'nda gezdikleri sırada Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi ile mahsur kalan yaklaşık 35 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu'na gezmeye giden aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 35 kişi, bölgede gezdikleri sırada Çakıt Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. Çayın karşısına geçemeyen gruptakilerin çevredekilerden yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatlar ve can simitlerinin yardımıyla mahsur kalanları çayın karşı tarafına geçirerek kurtardı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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