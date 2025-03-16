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Adana'da Bisiklet Kazasında 8 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Adana'da Bisiklet Kazasında 8 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti
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Tufanbeyli ilçesinde bisikletten düşen 8 yaşındaki Zeynep Bozkuş, başını yere çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan Bozkuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Adana'da bisikletten düşen 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Tufanbeyli ilçesi Pekmezli Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde bisiklet süren Zeynep Bozkuş (8), dengesini kaybederek düştü. Başını yere çarpan Bozkuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bozkuş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bozkuş'un cenazesi, otopsinin ardından Pekmezli Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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