Baraj Gölünde Boğulan Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Adana'da serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı öğrencisi Mehmet Furkan Aksu (22), 3 arkadaşıyla birlikte basketbol oynadıktan sonra dün serinlemek amacıyla Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Aksu, arkadaşları tarafından kurtarılmak istendi ancak gölde gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi ekipleri, kısa sürede gölde dalış yaparak genci sudan çıkardı. Bilinci kapalı olan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Genç burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aksu'nun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsiden sonra yakınları tarafından alınan cenaze toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye'ye götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Piyasalarda Hürmüz gerilimi! Petrol 2 hafta sonra 100 doları aştı

Piyasalarda Hürmüz gerilimi! 2 hafta sonra korkulan oldu
Trump'ın 'vur' emri altın fiyatlarını vurdu! 4 hafta sonra ilk yaşanabilir

Trump'ın "vur" emri altın fiyatlarını vurdu
500

Azerbaycan'dan İsrail'e 'bağımsızlık günü' kutlaması

İsrail mesajı kaos çıkardı! Tepkiler peş peşe yükseldi
Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
Fenerbahçe'de kırılan rekor da başarıyı getirmedi

Kimse bunu tahmin etmiyordu!
''Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum'' diyen Yüksel Yıldırım hakemi topa tuttu: Düdüğünü as!

''Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum'' deyip hakemi bombaladı: Düdüğünü as
Azerbaycan'dan İsrail'e 'bağımsızlık günü' kutlaması

İsrail mesajı kaos çıkardı! Tepkiler peş peşe yükseldi
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'ı görünce hem ağladı hem ağlattı
Kazada annesinin kucağından yola savrulan 10 aylık Yamaç bebek, TIR'ın altında kalıp öldü

10 aylık Yamaç bebeğin korkunç ölümü