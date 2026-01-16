Haberler

Çocuklarını katletmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış

Adana'da boşandığı eşiyle birlikte aynı evde yaşayan bir baba, çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) öldürdükten sonra intihar etti. Olay öncesi eşine 'Tek yolum kaldı' mesajı gönderdiği öğrenildi.

Adana'da çocuklarını katlettikten sonra intihar eden babanın cinayetten dakikalar önce eşine "Tek yolum kaldı. Neden çocukları sana bırakmıyorum biliyor musun?" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı. Çiftin 2021 yılında boşandığı ancak aynı evde yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce G.A., eşi Sergen A. (34) ile tartışmaları üzerine evi terk etti. Karısı eve gelmeyince cinnet getiren koca, tabancayla çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) vurduktan sonra aynı tabancayla kendini vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adreseçok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti. G.A. ile aile yakınları da acı haberi alınca olay yerine geldi. Olay yerine gelen yakınları, Sergen A.'nın otomobilini kundakladı. Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetten dakikalar önce mesaj atmış

Sergen A.'nın çocuklarını katletmeden dakikalar önce eşi G.A.'ya "Tek yolum kaldı. Neden çocukları sana bırakmıyorum biliyor musun?" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı. Vize danışmanlığı yapan Sergen A. ile G.A. çiftinin 2021 yılında boşandığı ancak aynı evde yaşayarak ilişkilerini sürdürdüğü öğrenildi.

Otopsileri tamamlanan cenazelerin defin için aileleri tarafından teslim alınmayı beklediği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
