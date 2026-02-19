Adana'da 82 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da aracında 82 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ile yakalanan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.'in kente gümrük kaçağı sigara getireceği bilgisine ulaştı. M.E.'in kullandığı panelvan aracı takibe alan polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu. Araçta yapılan aramada 82 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı