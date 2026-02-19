Haberler

Adana'da 82 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da 82 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Güncelleme:
Adana'da, polisin düzenlediği operasyonda 82 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ile yakalanan sürücü M.E. tutuklandı. Sürücünün aracının takibi sonucunda gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi.

Adana'da aracında 82 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ile yakalanan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.'in kente gümrük kaçağı sigara getireceği bilgisine ulaştı. M.E.'in kullandığı panelvan aracı takibe alan polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu. Araçta yapılan aramada 82 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

