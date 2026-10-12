Adana'da 8 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

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Adana'da uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Seyhan ve Pozantı ilçelerinde belirlenen 8 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 30 kök skunk bitkisi, 87 sentetik ilaç, 35 gram bonzai, 14 gram esrar, 150 gram bonzai hammaddesi ile 1 iklimlendirme çadırı ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı