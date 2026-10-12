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Adana'da 8 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

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Adana'da 8 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
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Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Seyhan ve Pozantı'da belirlenen 8 adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 30 kök skunk bitkisi, 87 sentetik ilaç, 35 gram bonzai, 14 gram esrar ve 150 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Seyhan ve Pozantı ilçelerinde belirlenen 8 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 30 kök skunk bitkisi, 87 sentetik ilaç, 35 gram bonzai, 14 gram esrar, 150 gram bonzai hammaddesi ile 1 iklimlendirme çadırı ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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