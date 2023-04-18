Adana'da 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'nde huzur ve güven denetimi yapıldı. Denetimde durdurulan bir araç ve araca bağlı çekicide 53, başka bir araçta ise 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin arasındaki çocuklar, Çocuk Sevgi Evine diğerleri ise Geri Gönderme ve Geçici Barınma Merkezine teslim edildi. Olayla ilgili iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA