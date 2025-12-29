Haberler

Dolandırıcılıktan 23 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Jandarma ekipleri, dolandırıcılık ve karşılıksız çek verme suçlarından 23 yıl hapis cezası bulunan M.B.'yi Adana'da yakalayarak cezaevine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kozan İlçe Jandarma ekipleri, dolandırıcılık ve karşılıksız çek verme suçlarından 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.'yi yakalamak için çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada firari hükümlünün saklandığı ev belirlenerek operasyon yapıldı. Hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ve adliyede işlemleri yapılan hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
