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Adana'da 17 farklı suçtan aranan, 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Adana'da 17 farklı suçtan aranan, 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Adana'da 17 farklı dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçundan 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Adana'da 17 farklı dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçundan hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 17 farklı dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçundan 20 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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