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Adana Çukurova'da belediye operasyonunda eski Başkan Soner Çetin gözaltına alındı

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Adana Çukurova'da belediye operasyonunda eski Başkan Soner Çetin gözaltına alındı
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Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik jandarma operasyonunda eski Belediye Başkanı Soner Çetin gözaltına alındı. Çetin, adli tıptaki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü; operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik düzenlenen jandarma operasyonunda, eski Belediye Başkanı Soner Çetin gözaltına alındı. Çetin, adli tıptaki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Çukurova Belediyesi'ne yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan eski başkan Soner Çetin'in de sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.

Adli tıptaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından jandarma komutanlığına götürülen Soner Çetin'in burada sorgulanacağı öğrenildi. Operasyona ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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