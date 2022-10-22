Taksi şoförü, aracında boğazından defalarca bıçaklanarak öldürüldü 3. Sayfa Haberleri Adana'da bir ticari taksi durağında aracının içerisinde bekleyen taksi şoförü, husumetli olduğu şahıs tarafından defalarca boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Pozantı ilçesinde ticari taksi durağında aracının içerisinde bekleyen Niyazi Dinç ile husumetli olduğu öğrenilen Y.Ö. tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Niyazi Dinç araç içerisinde husumetlisi Y.Ö. tarafından defalarca boğazından bıçaklanacak öldürüldü. SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI Katil zanlısı şahıs bıçaklı saldırı sonrasında olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Niyazi Dinç'in öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Zafer Koz olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ardından öldürülen taksi şoförünün cenazesi Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pozantı Adana 3. Sayfa Haberler

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