Adalet Bakanlığı'ndan Berk Akand Hakkında Açıklama: Tahliye İddiaları Yalanlandı

Adalet Bakanlığı, Şule Çet cinayeti davasında hükümlü Berk Akand'ın tahliye edildiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, Akand'ın kapalı ceza infaz kurumuna nakledildiğini ve cezasının devam ettiğini belirtti.

Adalet Bakanlığı, Şule Çet cinayetine ilişkin davada hükümlü Berk Akand'ın tahliye edildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Bakanlık, "Berk Akand adlı hükümlünün açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılmış ve kapalı ceza infaz kurumuna nakli gerçekleştirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "29 Mayıs 2018 tarihinde Şule Çet'in ölümüne neden olan olayla ilgili olarak Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen yargılama sonucu, Çağatay Aksu hakkında; kasten öldürme suçundan müebbet hapis, cinsel saldırı suçundan 10 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. Bu kişi halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadır. Olayın diğer hükümlüsü Berk Akand hakkında, kasten öldürmeye yardım etmek suçundan 12 yıl 6 ay, cinsel saldırıya yardım etmek suçundan 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiştir. İstinaf ve Yargıtay incelemeleri sonucunda tüm mahkumiyet hükümleri onaylanmıştır" denildi.

Berk Akand'ın yeni infaz yasası kapsamında kapalı ceza infaz kurumundan, açık ceza infaz kurumuna nakledildiği belirtilen açıklamada, "Berk Akand adlı hükümlünün cezası, tutuklandığı tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilmekteyken, adı geçen hükümlü 5 Mayıs 2025 tarihinde infaz yasası ve ilgili mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledilmiş olup, cezasının infazı devam etmektedir. Bu kişi tahliye edilmemiştir. Ayrıca, adı geçen hükümlünün açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemdeki izni sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında disiplin işlemleri uygulanarak; hükümlünün açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılmış ve kapalı ceza infaz kurumuna nakli gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kişi tahliye edilmediği halde tahliye edildiğine dair haber ve paylaşımlar yapanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi kapsamında adli işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
