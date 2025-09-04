Haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan Savcı Ercan Kayhan'ın Cinayeti Hakkında Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cinayette hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırganın gözaltına alındığını ve adli soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Savcımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
