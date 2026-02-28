Haberler

Bakan Gürlek: " İstanbul'da operasyon esnasında jandarmamıza ateş açılması devletimizin hukuk içinde sürdürdüğü kararlı mücadeleye yöneltilmiş açık bir saldırıdır"

Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu sırasında jandarmaya ateş açılmasını kınadı. Huzur ve güvenlik için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele operasyonu esnasında kahraman jandarmamıza ateş açılması, devletimizin hukuk içinde sürdürdüğü kararlı mücadeleye yöneltilmiş açık bir saldırıdır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da uyuşturucu operasyonu sırasında jandarmaya ateş açılması hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele operasyonu esnasında kahraman jandarmamıza ateş açılması, devletimizin hukuk içinde sürdürdüğü kararlı mücadeleye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Görevi başındaki kamu görevlisine silah çekenler, adalet önünde hesap verecek; vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği her şart altında kararlılıkla korunacaktır. Uyuşturucuya, silahlı suç örgütlerine ve gençlerimizi hedef alan her türlü karanlık yapıya karşı mücadelemiz kesintisiz ve tavizsiz biçimde sürecektir. Bu vesileyle yaralanan Jandarma Uzman Çavuşumuza acil şifalar diliyor; Jandarmamızı ve JASAT ekiplerimizi cesaretleri ve fedakarlıkları için yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

