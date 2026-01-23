Haberler

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
