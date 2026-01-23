İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, fuhşa teşvik veya aracılıkla suçlanarak adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa