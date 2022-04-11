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Acılı aileyi Vali Atay yalnız bırakmadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Acılı aileyi Vali Atay yalnız bırakmadı

Düzce'de iki gün önce geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisinin acılı ailesine Vali Cevdet Atay, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan taziye ziyaretinde bulundu.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de iki gün önce geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisinin acılı ailesine Vali Cevdet Atay, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan taziye ziyaretinde bulundu.

Düzce'de Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Umut Özdemir kullandığı motosiklet ile 9 Nisan'da gece saatlerinde Kuzey Çevre yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Umut Özdemir'in acılı ailesini unutmayan Vali Cevdet Atay taziye ziyaretinde bulundu. Vali Atay ve beraberindekiler, Özdemir ailesine başsağlığı dilediler. Ailenin acısını paylaşan Vali Atay, ailesinin evinde bir süre acılı baba ile sohbet ettiler.

Ziyaretin sonunda ise Müftü Rüstem Can'ın Umut Özdemir ruhuna okuduğu duaya katılarak ailenin yanından ayrıldılar. - DÜZCE

Acılı aileyi Vali Atay yalnız bırakmadı

Acılı aileyi Vali Atay yalnız bırakmadı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul, Umut Özdemir, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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