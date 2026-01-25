Haberler

Elmadağ'da aç kalan tilkiler şehir merkezine indi

Elmadağ'da aç kalan tilkiler şehir merkezine indi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan tilkiler, yiyecek aramak için şehir merkezine akın etti. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde aç kalan tilkiler şehir merkezine indi.

Olay, Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Kış şartlarından dolayı yiyecek bulamayan tilkiler yiyecek aramak için şehir merkezine indi. Aç tilkilerin sokaklarda yiyecek aradığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti

17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı

Yok artık Okan Buruk! 3-1'lik maçtan sonra tarihe geçti
THY'nin 50 yıl önce düşen uçağının enkazından yeni parçalar bulundu

THY'nin düşen uçağının enkazında yeni parçalar bulundu