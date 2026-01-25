Elmadağ'da aç kalan tilkiler şehir merkezine indi
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan tilkiler, yiyecek aramak için şehir merkezine akın etti. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde aç kalan tilkiler şehir merkezine indi.
Olay, Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Kış şartlarından dolayı yiyecek bulamayan tilkiler yiyecek aramak için şehir merkezine indi. Aç tilkilerin sokaklarda yiyecek aradığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa